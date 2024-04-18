На Новоизмайловском проспекте дорожный конфликт закончился стрельбой

Накануне вечером, 17 апреля 2024 года около 21 часа 20 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 37-летний автолюбитель, сообщивший, что его оппонент в ходе дорожного конфликта у дома 28 по Новоизмайловскому проспекту стрелял в него из травматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 31-летнего жителя Колпино, который сообщил сотрудникам, что действительно применил травматический пистолет, так как его оппонент был вооружен ножом.

Официально зарегистрированный травматический пистолет - у одного и нож - у другого изъяли.

Обоих задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства, где в отношении них составлены административные протоколы по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.