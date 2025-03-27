В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире

25 марта возле дома 52 по Светлановскому проспекту, в Калининском районе Петербурга, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка был задержан 35-летний мужчина, проживающий в указанном доме.

При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с растительным веществом и 2 полимерных пакета с сыпучим веществом, общей массой свыше 3 килограммов, 5 кустов конопли, электронные весы и упаковочный материал.

Все изъятое направили на экспертизу.

Экспертиза показала, что в одном из изъятых полимерных пакетов содержится наркотическое средство «марихуана» массой 410,8 грамма.

Исследование остальных объектов продолжается.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.