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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире

В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петербурга задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире на Светлановском проспекте

25 марта возле дома 52 по Светлановскому проспекту, в Калининском районе Петербурга, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка был задержан 35-летний мужчина, проживающий в указанном доме. 

При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с растительным веществом и 2 полимерных пакета с сыпучим веществом, общей массой свыше 3 килограммов, 5 кустов конопли, электронные весы и упаковочный материал. 

Все изъятое направили на экспертизу. 

Экспертиза показала, что в одном из изъятых полимерных пакетов содержится наркотическое средство «марихуана» массой 410,8 грамма. 

Исследование остальных объектов продолжается. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). 

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, наркотики
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