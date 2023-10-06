В Невском районе задержали братьев-наркоторговцев

В минувшую среду сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержаны двое ранее судимых братьев, 44 и 45 лет, занимавшиеся сбытом наркотиков в Невском районе Петербурга.

При досмотре у старшего из братьев оперативники обнаружили 40 полимерных пакетов, в 10-ти из которых, по данным экспертизы, содержался каннабис массой 9,17 грамма.

Этот же наркотик - 12,57 грамма, был обнаружен и у младшего.

Установлено, что для хранения и фасовки наркотиков братья арендовали помещение в доме 26 по Ивановской улице.

Здесь обнаружены 3 свертка с веществом темного цвета, упаковочный материал и электронные весы.

В одном из свертков, по данным экспертизы - каннабис массой 200,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемые - под стражей.