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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали братьев-наркоторговцев

В Невском районе задержали братьев-наркоторговцев

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга задержала братьев-наркоторговцев

В минувшую среду сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержаны двое ранее судимых братьев, 44 и 45 лет, занимавшиеся сбытом наркотиков в Невском районе Петербурга.
При досмотре у старшего из братьев оперативники обнаружили 40 полимерных пакетов, в 10-ти из которых, по данным экспертизы, содержался каннабис массой 9,17 грамма.
Этот же наркотик - 12,57 грамма, был обнаружен и у младшего.
Установлено, что для хранения и фасовки наркотиков братья арендовали помещение в доме 26 по Ивановской улице.
Здесь обнаружены 3 свертка с веществом темного цвета, упаковочный материал и электронные весы.
В одном из свертков, по данным экспертизы - каннабис массой 200,3 грамма.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемые - под стражей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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