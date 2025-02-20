Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков

18 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в сбыте наркотических средств, на территории садоводства «Сосновая Поляна» Лесколовского сельского поселения, во Всеволожском районе Ленобласти оперативники задержали 47-летнего местного жителя.

При проведении личного досмотра сотрудники полиции изъяли у задержанного два свертка с порошкообразным веществом и мобильные телефоны. Экспертиза показала, что изъятый порошок – производное наркотического средства метилэфедрона массой 641,7 грамма.

В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного, в доме на Сосновой линии в садоводстве «Сосновая поляна», полицейскими были обнаружены и изъяты 4 пластиковых контейнера с жидким и кристаллическим веществом серого цвета, электронные весы, вакуумный упаковщик и упаковочный материал. Вес брутто изъятых веществ составил 3 кг. Изъятое направили на экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.