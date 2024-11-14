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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали мужчину, устроившего наркоплантацию в квартире

В Невском районе поймали мужчину, устроившего наркоплантацию в квартире

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Невского района, устроившего наркоплантацию в квартире на Плесецкой

12 ноября возле дома 11 по Русановской улице, в Невском районе Петербурга, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего жителя дома, подозреваемого в незаконном производстве и обороте растительных наркотиков.
Оперативники установили, что мужчина арендовал квартиру в доме 10 по Плесецкой улице, где занимался выращиванием конопли.
В ходе проведения обыска там обнаружили 13 кустов марихуаны и готовое растительное вещество, общим объемом 6,5 килограммов, расфасованное по пластиковым контейнерам, стеклянным банкам, полиэтиленовым пакетам, или просто ссыпанное в пластиковое ведро.
Экспертиза показала, что, как минимум, в одном из полиэтиленовых пакетов содержится наркотическое средство «каннабис» общей массой 2120 граммов.
Исследование остальных объектов продолжается.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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