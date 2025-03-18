На севере Петербурга избили бригаду скорой после приезда на вызов

Ночью, 16 марта около 01 часа 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о нападении на сотрудников скорой помощи во дворе дома 16 по Афонской улице.

Сотрудники полиции установили, что на 35-летнюю женщину-фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи, прибывших по заявке, во дворе напали 30-летняя местная жительница и ее 29-летний брат.

Подозреваемых задержали на месте и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Позднее медики обратились с заявлением к полицейским, а также в больницу за медицинской помощью, у них диагностированы ушибы.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.