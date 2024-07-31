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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудника "Скорой помощи"

В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудника "Скорой помощи"

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе полицейскими подозреваемый в нападении на сотрудника "Скорой помощи"

Вчера, 30 июля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от очевидцев о том, что во дворе дома 17 по проспекту Большевиков мужчина напал на бригаду "Скорой помощи".
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле дома 11 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении этого преступления задержан 56-летний неработающий местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район хулиганство
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