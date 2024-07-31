В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудника "Скорой помощи"

Вчера, 30 июля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от очевидцев о том, что во дворе дома 17 по проспекту Большевиков мужчина напал на бригаду "Скорой помощи".

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле дома 11 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении этого преступления задержан 56-летний неработающий местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.