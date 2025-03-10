Под Кингисеппом в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»

Сегодня утром, 10 марта около 07 часов 20 минут на 141-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Ручьи» в районе деревни Валяницы в Кингисеппском районе Ленинградской области 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения (разрешено ПДД) и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта» под управлением 53-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель «Лады» скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.