На КАД водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

Сегодня утром, 4 марта около 06 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ДТП на 19-ом километре внутреннего кольца КАД с участием рейсового автобуса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 45-летний мужчина, управляя автомашиной «Мицубиси Аутлендер», двигаясь от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «ЛИАЗ» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.