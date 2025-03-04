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Питерец.ру » Происшествия » На КАД водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

На КАД водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП с участием автобуса на КАД

Сегодня утром, 4 марта около 06 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ДТП на 19-ом километре внутреннего кольца КАД с участием рейсового автобуса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 45-летний мужчина, управляя автомашиной «Мицубиси Аутлендер», двигаясь от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «ЛИАЗ» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: КАД, ДТП
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