ента новостей

01:40
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил Оксану Горячкину, а его команда «КПРФ» разгромила школьников из гимназии имени Примакова и досрочно выиграла Второй командный Кубок России по шахматам
23:49
Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом
23:43
Под Сертолово иномарка насмерть сбила 46-летнюю женщину
19:52
Выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»
17:14
В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой
17:01
Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим 13-й игровой недели чемпионата КХЛ, другие лауреаты – Александр Самонов, Илья Николаев и Максим Арефьев
15:40
Путин подписал закон об оборотных штрафах за утечки данных
13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
13:17
Команда ЗакС Петербурга приняла участие в турнире по фиджитал-спорту
12:59
В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение
12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
12:44
В Ленобласти задержали подозреваемого в ножевом ранении гостя
12:26
В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика
12:20
В Приморском районе пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
10:15
Петербургские школьники добились успеха
09:42
В Приморском районе «домушник» вынес из квартиры бизнесвумен деньги и украшения на 11 млн рублей
09:40
В СПб подорожает одежда
20:53
Иван Сергеев сделал дубль и помог «Крыльям Советов» сенсационно победить «Зенит» в 17-м туре на «Газпром Арене» со счётом 3:2
17:02
Индийский шахматист Нихал Сарин стал победителем ташкентского турнира «Кубок Президента» и получит 25 тысяч долларов США, а петербуржец Алексей Гоганов занял 32-е место – 5,5 очков из 9
01:37
«Динамо-ЛО» в мужской волейбольной Суперлиге победило новокуйбышевский клуб «Нова» в трёх партиях, Мергарехо и Авдоченко набрали по 15 очков
00:00
Петербургский гроссмейстер Матлаков и шахматная команда «КПРФ» уверенно лидируют на командном Кубке России в Сочи после победы со счётом 3:1 над краснодарским квартетом, женская «СШ ШШ» в 4-м туре проиграла
20:36
12 шайб заброшено в матче «Амура» и СКА, завершившегося победой петербургского клуба со счётом 7:5, у Хайруллина и Гальченюка – хет-трики
12:57
Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП
11:53
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа
11:46
В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка
09:29
С доставкой еды возникли проблемы
09:00
Антидепрессанты стали продавать активнее
22:25
Баскетбольный «Зенит» в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» с разницей в 17 очков: Мун набрал 20 очков, Фрейзер – 18, Жбанов – 12
17:03
Петербургский шахматист Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» принимает участие в командном Кубке России, среди женских команд лидирует «СШ по шахматам и шахматам» с Боднарук и Овод
16:49
На госпаблики подписаны почти 3 миллиона
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом

Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП с участием автобуса и «легковушки» на трассе "Петербург - Кировск" возле Отрадного

Сегодня вечером, 2 декабря около 20 часов 20 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Кировск», у города Отрадное.

Полицейские установили, что 50-летний мужчина, управляя автомашиной «Лада» на затяжном правом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение «лоб в лоб» с рейсовым автобусом «Ивеко», следовавшим без пассажиров, под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-03-2024, 13:00
В Ленобласти водитель кроссовера погиб при столкновении с автобусом развозки
14-06-2024, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
26-02-2024, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
20-07-2024, 12:42
В Лужском районе на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
17-04-2023, 09:24
На КАД иномарка столкнулась с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погиб
23-05-2024, 21:57
В лобовом ДТП на трассе «Петербург — Кировск» погиб водитель «Мазды»

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:49
Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом
Вчера, 23:43
Под Сертолово иномарка насмерть сбила 46-летнюю женщину
Вчера, 13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
Вчера, 12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
Наверх