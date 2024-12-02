Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом

Сегодня вечером, 2 декабря около 20 часов 20 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Кировск», у города Отрадное.

Полицейские установили, что 50-летний мужчина, управляя автомашиной «Лада» на затяжном правом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение «лоб в лоб» с рейсовым автобусом «Ивеко», следовавшим без пассажиров, под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.