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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»

В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 8 километре дороги «СПб - Матокса» 

Сегодня ранним утром, 25 декабря 2023 года около 06 часов 40 минут на 8 км дороги «СПб - Матокса» 53-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автобусом «ПАЗ» без пассажиров, двигаясь от деревни Новое Девяткино в сторону поселка Кузьмолово, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фьюжн», под управлением 65-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Форд Фьюжн» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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