В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»

Сегодня ранним утром, 25 декабря 2023 года около 06 часов 40 минут на 8 км дороги «СПб - Матокса» 53-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автобусом «ПАЗ» без пассажиров, двигаясь от деревни Новое Девяткино в сторону поселка Кузьмолово, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фьюжн», под управлением 65-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Форд Фьюжн» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.