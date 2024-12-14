В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали

Сегодня днем, 14 декабря около 15 часов 40 минут к полицейским Сосновоборского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на трассе «Санкт-Петербург- Ручьи» с участием рейсового автобуса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что автомашина "Опель Астра" выехала на полосу встречного движения и столкнулась "лоб в лоб" с автобусом "ПАЗ", который осуществлял движение по маршруту № 677 «Сосновый бор – п. Котельский».

В результате дорожного происшествия 32-летний водитель "Опеля" скончался на месте.

В автобусе пострадали 4 человека, один из них 12-летний ребенок. Все госпитализировали, состояние пострадавших удовлетворительное.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали трагедии.