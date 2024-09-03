В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла

Сегодня, 3 сентября 2024 года около 11 часов 40 минут к полицейским поступила информация о ДТП на 30-ом километре КАД внутреннего кольца, с участием мотоцикла и иномарки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, двигаясь на мотоцикле «БМВ» по КАД от проспекта Культуры в сторону улицы Руставели между рядами автомобилей, не справился с управлением и задел с правой стороны по ходу движения автомобиль «Киа Сид», под управлением 19-летнего водителя, после чего мотоцикл опрокинулся.

В результате дорожного происшествия байкера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а его 28-летняя пассажирка погибла. Водитель иномарки не пострадал.

На байкерах в момент столкновения были шлемы и необходимая защитная экипировка.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.