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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла

В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на КАД с участием байкеров

Сегодня, 3 сентября 2024 года около 11 часов 40 минут к полицейским поступила информация о ДТП на 30-ом километре КАД внутреннего кольца, с участием мотоцикла и иномарки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, двигаясь на мотоцикле «БМВ» по КАД от проспекта Культуры в сторону улицы Руставели между рядами автомобилей, не справился с управлением и задел с правой стороны по ходу движения автомобиль «Киа Сид», под управлением 19-летнего водителя, после чего мотоцикл опрокинулся.
В результате дорожного происшествия байкера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а его 28-летняя пассажирка погибла. Водитель иномарки не пострадал.
На байкерах в момент столкновения были шлемы и необходимая защитная экипировка.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: КАД ДТП мотоциклы
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