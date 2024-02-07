На Кирочной улице рецидивист из Сертолово ограбил пенсионерку

Вчера утром, 6 февраля 2024 года около 11 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что часом ранее за медпомощью обратилась с переломом руки 71-летняя женщина, пострадавшая от рук грабителя.

В ходе проводимой проверки по полученной информации полицейские установили, что 6 февраля около 05 часов 10 минут возле дома 30 по Кирочной улице, неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у нее кожаную сумку, в которой находился мобильный телефон «Редми Ноут 12». Ущерб составил 25 тысяч рублей

Следатели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером того же дня, возле дома 1 по улице Некрасова по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники полиции задержали 31-летнего неработающего из Сертолово.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Задержанный ранее неоднократно судим за кражи и грабежи.