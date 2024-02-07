ента новостей

11:48
Поджигателя автомобилей на улице Рашетова задержали в Воронежской области
11:19
На Дальневосточном проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой из травматического пистолета
11:14
В Роскомнадзоре сообщили, запретят ли VPN с 1 марта в России
11:08
В поселке Металлострой водитель «БМВ» выстрелил влобовое стекло эвакуатора
11:00
На Кирочной улице рецидивист из Сертолово ограбил пенсионерку
10:52
На проспекте Энгельса до смерти избили прохожего
09:30
Такер Карлсон встретится с Путиным
09:06
Съемные квартиры серьезно подорожали
01:27
«Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик
20:08
В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»
19:49
В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход
18:43
Футбольный клуб «Лениградец» обыграл «Тюмень» на турецких сборах, счёт – 2:1 в пользу команды Сергея Кирьякова
18:42
Город мастеров: ваше творение в пространстве Петербурга
17:53
В ДТП на трассе «Парголово-Огоньки» погиб пассажир иномарки
16:43
Новый тематический электропоезд «Ласточка» расскажет о блокаде Ленинграда
13:39
В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло праздничное богослужение в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской
13:27
Во Фрунзенском районе задержали очередных поджигателей покрышек
13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
13:03
В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки
12:55
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве
12:46
В Мурино неизвестный выстрелили из пневматили по автомобилю
12:41
Во Фрунзенском районе конфликт соседей завершился стрельбой из газового пистолета
12:33
В Петербурге задержали стрелявшего в водителя автобуса
12:28
В Колпино избили 16-летнего школьника
12:23
Пенсионерка с улицы Софьи Ковалевской отдала мошенникам 7 млн рублей
12:19
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,4 млн рублей
11:50
Более 120 человек погибли в результате бушующих лесных пожаров в Чили
11:11
Уроки «цифровой гигиены» могут войти в школьную программу
11:05
В Невском районе накрыли нарколабораторию по производству мефедрона
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Кирочной улице рецидивист из Сертолово ограбил пенсионерку

На Кирочной улице рецидивист из Сертолово ограбил пенсионерку

0
42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали рецидивиста, ограбившего пенсионерку на Кирочной улице

Вчера утром, 6 февраля 2024 года около 11 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что часом ранее за медпомощью обратилась с переломом руки 71-летняя женщина, пострадавшая от рук грабителя.
В ходе проводимой проверки по полученной информации полицейские установили, что 6 февраля около 05 часов 10 минут возле дома 30 по Кирочной улице, неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у нее кожаную сумку, в которой находился мобильный телефон «Редми Ноут 12». Ущерб составил 25 тысяч рублей
Следатели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вечером того же дня, возле дома 1 по улице Некрасова по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники полиции задержали 31-летнего неработающего из Сертолово.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Задержанный ранее неоднократно судим за кражи и грабежи.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2023, 09:49
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого, совершившего грабеж
25-01-2024, 12:56
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на улице Стойкости
29-03-2023, 14:55
В Петербурге задержан охранник бара за грабеж
3-11-2023, 13:55
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
2-02-2024, 10:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже
5-09-2023, 13:42
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже

Происшествия на дорогах

0
150
Вчера, 20:08
В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»
0
133
Вчера, 19:49
В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход
0
125
Вчера, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
0
140
Вчера, 13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
Наверх