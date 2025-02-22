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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода

На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Санкт-Петербург - Псков" 

Вчера вечером, 21 февраля около 20 часов 10 минут на 46-ом километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков», в Гатчинском районе Ленинградской области, вне населенного пункта, вне зоны пешеходного перехода, 67-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Королла» совершил наезд на 56-летнего пешехода, который двигался по обочине во встречном направлении в одежде темных тонов без светоотражающих элементов.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, пострадавший пешеход
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