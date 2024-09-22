В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода

Накануне вечером, 21 сентября 2024 года около 22 часов на 136-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Псков», в Лужском районе Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Соренто», двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Пскова, совершил наезд на неустановленного пешехода, на вид 35 лет, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода

В результате дорожного происшествия неизвестный погиб на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.