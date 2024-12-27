На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода

Накануне утром, 26 декабря около 07 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 14-ом километре трассы «Санкт-Петербург – Морье».

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 62-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Полисад», двигаясь от города Всеволожск в направлении поселка Углово, совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть.

В результате дорожного происшествия 51-летний пешеход скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.