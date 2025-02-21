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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Зуево-Новая Ладога» в ДТП иномарки с грузовиком пострадали три человека

На трассе «Зуево-Новая Ладога» в ДТП иномарки с грузовиком пострадали три человека

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на 40 км автодороги «Зуево-Новая Ладога»

Накануне вечером, 20 февраля около 22 часов 10 минут на 40-ом километре трассы «Зуево-Новая Ладога», в Киришском районе Ленинградской области 45-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля «Скания», выполняя маневр, создал помеху движению и совершил столкновение с автомашиной «Дэу Нексия» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в тяжелом состоянии; и двое его пассажиров - ровесников, один из которых также госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Киришский район, ДТП
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