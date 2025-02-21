На трассе «Зуево-Новая Ладога» в ДТП иномарки с грузовиком пострадали три человека

Накануне вечером, 20 февраля около 22 часов 10 минут на 40-ом километре трассы «Зуево-Новая Ладога», в Киришском районе Ленинградской области 45-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля «Скания», выполняя маневр, создал помеху движению и совершил столкновение с автомашиной «Дэу Нексия» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в тяжелом состоянии; и двое его пассажиров - ровесников, один из которых также госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.