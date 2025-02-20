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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Есть пострадавший

В Ленобласти столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Есть пострадавший

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом на 3 км автодороги «Большая Ижора-Бронка-Пеники» в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня утром, 20 февраля около 09 часов 50 минут на 3-м километре автотрассы «Большая Ижора-Бронка-Пеники» в Ломоносовском районе Ленинградской области 54-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шкода Етти» совершила наезд на остановившийся для высадки пассажиров автобус «ПАЗ», под управлением 52-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, которую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
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