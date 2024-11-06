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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, где пострадал несовершеннолетний

Накануне вечером, 5 ноября 2024 года около 17 часов 15 минут на 60-ом километре дороги «Санкт-Петербург – Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области 68-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Каптюр», совершила наезд на 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП пострадавший пешеход дети
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