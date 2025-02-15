ента новостей

17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
13:47
В СПб упрощают процесс получения визы в Японию
13:25
Жительница СПб обманула более сотни россиян на 12 млн. рублей
12:23
В Петербурге школьники создали монументальную картину памяти участников ВОВ
12:17
Мошенники придумали новый способ кражи денег при помощи Telegram
11:31
Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей
11:22
В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк
09:57
Каждый второй петербуржец сталкивался со служебным романом
09:21
В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке
01:23
Петербургские фигуристы Гуменник, Семененко, Дикиджи и Лутфуллин расположились на 2–5 местах после исполнения короткой программы в Финале Гран-При России в Красноярске, лидер – Кондратюк
22:15
«Динамо-ЛО» из Ленобласти на тай-брейке пересилило красноярский «Енисей» в очередном туре волейбольной Суперлиги, у Семёна Дмитриева – 22 очка
21:01
В Петербурге стартовало первенство России по легкой атлетике в помещении
18:26
Милонов против Дня влюбленных
18:06
В СПб могут начать штрафовать за борщевик
15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
15:18
Во Фрунзенском районе задержали молодого человека за незаконный оборот наркотиков
15:12
В Ленобласти педагога культурно-досугового центра подозревают в квартирной краже
13:15
В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали
13:06
В Петербурге у мигрантов в автомобиле нашли наркотики
09:45
Выставка «Марк Шагал. La Bible»
09:36
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством
07:56
Долгий брак могут начать оплачивать: в России выдвинули новое предложение
07:40
Муниципалитеты Петербурга получат субсидии на благоустройство дворов
21:47
СКА со счётом 5:1 разгромил главного аутсайдера КХЛ – «Барыс» из Астаны: автором победной шайбы стал Сергей Сапего
21:25
«Зенит» стал обладателем Зимнего кубка РПЛ, прихлопнув в финале «Спартак» со счётом 3:0, один из голов забил Луис Энрике
17:13
В Ленобласти подразделение спецназа Росгвардии получило новую спецтехнику
12:00
В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»
11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
11:38
В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей

В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей 

Сегодня днем, 15 февраля около 13 часов 45 минут на 8-ом километре трассы «Петровское — Оржицы — Гостилицы», в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло столкновение рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Suzuki Vitara», двигаясь по направлению от деревни Гостилицы к деревне Оржицы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту № 639а. После столкновения автомобиль «Kia Rio», двигавшийся за «Suzuki Vitar, также совершил с ним столкновение. Предварительно, пострадали четверо человек.

По факту ДТП прводится проверка.

Источник: Прокуратура ЛО
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-01-2023, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
27-12-2024, 11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
13-10-2022, 12:58
В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
3-06-2023, 13:53
В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб
27-12-2023, 23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
15-01-2024, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
Вчера, 15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
Вчера, 13:15
В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали
13-02-2025, 11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
Наверх