В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей

Сегодня днем, 15 февраля около 13 часов 45 минут на 8-ом километре трассы «Петровское — Оржицы — Гостилицы», в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло столкновение рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Suzuki Vitara», двигаясь по направлению от деревни Гостилицы к деревне Оржицы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту № 639а. После столкновения автомобиль «Kia Rio», двигавшийся за «Suzuki Vitar, также совершил с ним столкновение. Предварительно, пострадали четверо человек.

По факту ДТП прводится проверка.