В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса

Сегодня вечером, 27 декабря около 16 часов 30 минут на 2-м километре дороги «подъезд к поселку Коммунар» в Гатчинском районе Ленинградской области, 57-летний водитель рейсового автобуса «ПАЗ» маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Скания 340» с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автобуса «ПАЗ» в тяжелом состоянии госпитализировали.

12 пассажиров автобуса, также госпитализированы с различными травмами.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали происшествия.