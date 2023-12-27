ента новостей

23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
18:44
Полицейские задержали агрессивного мужчину, напавшего в Буграх на женщину и мужчину с ребенком
18:35
На Придорожной аллее снегоуборочная машина протаранила рейсовый автобус
15:53
На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
14:53
В Кудрово завершили строительство детского садика на 190 мест
13:31
Новогодняя выставка «В гостях у сказки»
11:07
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,7 млн рублей
11:02
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу
10:56
В Петербурге задержан злоумышленник, ограбивший аптеку и табачную лавку
10:09
Школьники из Мариуполя посетили Мариинский дворец
09:56
В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек
00:54
ВХЛ: «СКА-Нева» в «Хоккейном городе» уступила «Норильску» с разницей в две шайбы, следующий соперник – «Сокол»
14:23
Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол
14:15
Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией
14:02
В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»
13:59
Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей
13:51
На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах
11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
11:08
В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка
10:58
Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам
10:53
В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских
01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
01:03
Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков
17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
17:38
Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова
15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
14:31
В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи
14:18
Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»
13:02
В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса

В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом в Гатчинском районе Ленобласти

Сегодня вечером, 27 декабря около 16 часов 30 минут на 2-м километре дороги «подъезд к поселку Коммунар» в Гатчинском районе Ленинградской области, 57-летний водитель рейсового автобуса «ПАЗ» маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Скания 340» с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автобуса «ПАЗ» в тяжелом состоянии госпитализировали.
12 пассажиров автобуса, также госпитализированы с различными травмами.
По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-06-2023, 10:48
В Ленобласти автобус столкнулся с иномаркой, которая насмерть сбила пенсионерку на переходе
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
29-07-2023, 13:14
В Пушкинском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и его 17-летний пассажир
Вчера, 18:35
На Придорожной аллее снегоуборочная машина протаранила рейсовый автобус
13-10-2022, 12:58
В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
27-11-2023, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»

Происшествия на дорогах

0
46
Вчера, 23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
0
87
Вчера, 18:35
На Придорожной аллее снегоуборочная машина протаранила рейсовый автобус
0
244
25-12-2023, 17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
0
179
25-12-2023, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
Наверх