В Петербурге пьяный мужчина отобрал у соседки ребенка и бросил на бетонный пол

Вчера днем, 4 февраля около 11 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация из скорой помощи о госпитализации 7-месячного мальчика с травмой головы, в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, со слов матери ребенка, в парадной дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту у нее произошел конфликт с нетрезвым 36-летним мужчиной, который проживает в одной из квартир той же парадной. В ходе конфликта мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол.

Предполагаемого участника конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.