Накануне, 19 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле магазина в доме 19 по проспекту Пархоменко неизвестный устроил скандал со стрельбой.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего петербуржца, которого подозревают в том, что в ходе конфликта выстрелил в ладонь 55-летнему мужчине из своего аэрозольного пистолета.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.
Пистолет изъяли для проведения экспертизы, устанавливаются дополнительные детали конфликта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге поймали участника конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали участника конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко
Накануне, 19 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле магазина в доме 19 по проспекту Пархоменко неизвестный устроил скандал со стрельбой.
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