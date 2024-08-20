В Петербурге поймали участника конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко

Накануне, 19 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле магазина в доме 19 по проспекту Пархоменко неизвестный устроил скандал со стрельбой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего петербуржца, которого подозревают в том, что в ходе конфликта выстрелил в ладонь 55-летнему мужчине из своего аэрозольного пистолета.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Пистолет изъяли для проведения экспертизы, устанавливаются дополнительные детали конфликта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.