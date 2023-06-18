В Петербурге мужчину ранили шампуром

Вчера вечером около 20 часов 55 минут к полицейским Красносельского района Петербургапоступило сообщение от очевидцев о групповой драке с применением шампуров около дома 34 по проспекту Героев.

Установлено, на проспекте Героев между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой 38-летний участник конфликта ранил шампуром своего оппонента-одногодка.

Потерпевший в состоянии легкой степени тяжести госпитализирован.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, на него составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.