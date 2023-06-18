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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчину ранили шампуром

В Петербурге мужчину ранили шампуром

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту группового конфликта на шампурах в Красносельском районе

Вчера вечером около 20 часов 55 минут к полицейским Красносельского района Петербургапоступило сообщение от очевидцев о групповой драке с применением шампуров около дома 34 по проспекту Героев.

Установлено, на проспекте Героев между двумя мужчинами  произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой  38-летний участник конфликта ранил шампуром своего оппонента-одногодка. 

Потерпевший в состоянии легкой степени тяжести госпитализирован. 

Злоумышленника доставили в отдел полиции, на него составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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