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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся

На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают самокатчика, сбившего ребенка на проспекте Просвещения

Сегодня вечером, 28 мая 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 43 по проспекту Просвещения, на углу с улицей Руднева, молодой человек на электросамокате совершил наезд на 5-летнего мальчика, который шел по тротуару в сопровождении матери.
Виновник происшествия скрылся, а мальчику потребовалась медицинская помощь.
Ребенка с травмой головы и ушибами доставили в больницу и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Полицейскими приняты меры к установлению личности и розыску самокатчика.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП электросамокат пострадавший пешеход дети
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