На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся

Сегодня вечером, 28 мая 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 43 по проспекту Просвещения, на углу с улицей Руднева, молодой человек на электросамокате совершил наезд на 5-летнего мальчика, который шел по тротуару в сопровождении матери.

Виновник происшествия скрылся, а мальчику потребовалась медицинская помощь.

Ребенка с травмой головы и ушибами доставили в больницу и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Полицейскими приняты меры к установлению личности и розыску самокатчика.