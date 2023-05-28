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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина напал на 13-летнюю девочку

В Невском районе мужчина напал на 13-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Полиция Невского района по «горячим» следам задержала напавшего на ребенка.

Накануне днем около 13 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от матери 13-летней девочки о преступлении в парадной дома на Искровском проспекте. Около 13 часов неизвестный мужчина подкрался к ней сзади, одной рукой закрыл девочке рот, другой взял за плечо. После того, как жертва закричала, мужчина отпустил ее, и скрылся.

В подъезде злоумышленник бросил куртку черного цвета.

Сегодня ночью около 00 часов 20 минут возле дома 21/1 по улице Коллонтай нарядом полиции по подозрению был задержан 33-летний петербуржец. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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