Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета

Накануне ранним утром, 20 января 2025 года около 05 часов 30 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 3 по улице Белы Куна дерутся мужчины и один из участников размахивает пистолетом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Вологодской области, который подозревается в том, что в ходе пьяной ссоры выстрелил из аэрозольного пистолета в 27-летнего петербуржца.

Пострадавший заявление в полицию не подавал, за медицинской помощью не обращался.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.