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Питерец.ру » Происшествия » В Луге задержали стрелявшего из «травмата»

В Луге задержали стрелявшего из «травмата»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Лужского района задержали стрелявшего из «травмата» в жителя Старой Середки

Накануне вечером, 2 декабря около 18 часов 00 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 121 по улице Красной Артиллерии в городе Луга неизвестный стреляет из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что житель Луги повздорил с 39-летним жителем деревни Старая Середка Лужского района, который,  в ходе конфликта, избил его и выстрелил в него из травматического пистолета.

Пострадавший обратился в травмпункт и после оказания медицинской помощи был отпущен в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемого жителя Старых Середок задержали сотрудники полиции у дома 28 по улице Красной Артиллерии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Оружие у задержанного изъяли.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Лужский район, стрельба
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