В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика

Накануне вечером, 18 декабря около 16 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о ДТП на улице Ижорского батальона в городе Колпино.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 27-летний молодой человек, управляя автомашиной «Газ Некст», двигаясь по улице Ижорского батальона от Тверской улицы в сторону Октябрьской улицы, совершил наезд на 14-летнего учащегося 7 класса, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.