ента новостей

16:50
Туберкулезники отказывались лечиться
16:29
Завершилась прямая линия с Путиным
13:18
В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика
09:40
В Петербурге поймали 16-летнюю «карманницу» из Московской области
09:34
В Выборге с банковской карты пенсионерки несанкционированно списали несколько миллионов рублей
09:31
На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком
09:25
Зеленский начал прозревать?
09:05
Запрет на беспилотники продлили
21:56
УНИКС смог прервать победную серию баскетбольного «Зенита» – 79:76 в пользу казанского клуба в Санкт-Петербургре, хотя Дуэйн Бэйкон набрал 33 очка
21:38
Петербургское хоккейное «Динамо» превратило 0:3 по ходу матча с тульским клубом АКМ в победу в овертайме со счётом 4:3, у Сидлярова – 3 очка
18:44
На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней введут ограничения для движения транспорта
14:53
СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич
12:42
Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу
12:22
На Ленинском проспекте сгорел лазурный автобус
10:22
В Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки
10:16
В петербурге молодая женщина ударила ножом мужчину в коммуналке на Гвардейской улице
09:56
В Петербурге 24-летний житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в задание военкомата на Чайковского
09:13
В СПб выяснили отношение к нейросетям
08:50
Спрос на кредитки упал
18:58
Бывший баскетболист «Зенита» Янис Тимма совершил самоубийство в Москве вскоре после развода с Анной Седоковой
18:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга расстался со Слави Костадиновым и одержал седьмую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел Ямал» в трёх партиях
17:55
На этот раз без салюта
17:33
Боярский сменил Хинштейна
16:31
Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
14:10
В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»
13:57
В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь
11:25
В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка
11:05
В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика

В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшим 14-летним пешеходом в Колпино

Накануне вечером, 18 декабря около 16 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о ДТП на улице Ижорского батальона в городе Колпино.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 27-летний молодой человек, управляя автомашиной «Газ Некст», двигаясь по улице Ижорского батальона от Тверской улицы в сторону  Октябрьской улицы, совершил наезд на 14-летнего учащегося 7 класса, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.  

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2023, 13:09
В Колпино «ВАЗ 2112» сбил 13-летнего мальчика
19-04-2024, 13:15
В Гатчине мужчина на «Ладе» сбил 9-летнего мальчика
13-12-2023, 13:00
На улице Шостаковича иномарка сбила 9-летнего школьника
16-04-2024, 10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
17-05-2024, 13:22
На улице Замшина иномарка сбила 7-летнего мальчика
18-06-2024, 10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:18
В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика
Сегодня, 09:31
На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком
17-12-2024, 15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
17-12-2024, 14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
Наверх