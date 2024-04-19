В Гатчине мужчина на «Ладе» сбил 9-летнего мальчика

Накануне днем,18 апреля 2024 года около 14 часов 15 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП в городе Гатчина на перекрёстке проспекта 25 Октября и улицы 7-й Армии.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 43-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь по улице 7-й Армии в сторону улицы Хохлова выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий для автомобилей сигнал светофора и совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали с открытым переломом костей правой голени в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.