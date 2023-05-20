В Колпино «ВАЗ 2112» сбил 13-летнего мальчика

Накануне вечером около 20 часов 00 минут на пересечении улиц Тверской и Ижорского батальона в городе Колпино 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещенный сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.