Накануне вечером около 20 часов 00 минут на пересечении улиц Тверской и Ижорского батальона в городе Колпино 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещенный сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Колпино «ВАЗ 2112» сбил 13-летнего мальчика
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Полицейскими Колпинского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний
Накануне вечером около 20 часов 00 минут на пересечении улиц Тверской и Ижорского батальона в городе Колпино 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещенный сигнал светофора.
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