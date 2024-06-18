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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Школьной улице, в котором пострадал 10-летний самокатчик

Накануне вечером, 17 июня 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским поступила информация о том, что возле дома 85 по Школьной улице, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик на самокате.
Сотрудники ГАИ на месте происшествия установили, что 44-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», двигаясь в сторону улицы Савушкина, напротив дома 85 по улице Школьной совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора, ученика 4 класса, находившегося без сопровождения взрослых.
В результате дорожногно происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП самокаты дети
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