В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

Накануне вечером, 17 июня 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским поступила информация о том, что возле дома 85 по Школьной улице, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик на самокате.

Сотрудники ГАИ на месте происшествия установили, что 44-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», двигаясь в сторону улицы Савушкина, напротив дома 85 по улице Школьной совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора, ученика 4 класса, находившегося без сопровождения взрослых.

В результате дорожногно происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.