ента новостей

12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
11:47
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Северного проспекта
11:38
В Приморском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Авиаконструкторов
11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
11:25
В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину
11:15
В Ломоносовском районе иномарка вылетела в кювет. Пострадали двое детей
11:11
На трассе "Нарва" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
10:52
В центре Петербурга ликвидировано подпольное казино
09:55
Словацкое Генконсульство закрывается
09:38
Многодетным семьям помогут с ипотекой?
09:16
«Я рисую Мир!»: выставка детских рисунков из Донбасс
03:08
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах одолел клуб «Газпром-Югра», одержав пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги
02:20
«Вертушка Мальцева» в исполнении Джиошвили помогла московскому «Динамо» победить СКА в «Ледовом» со счётом 4:2
17:25
В Приморском районе со стрельбой задерживали водителя «Вольво»
16:55
Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет
16:51
Премьера спектакля «Тайна третьей планеты»
12:11
В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского
10:35
В центре Петербурга пассажир такси устроил разборки со стрельбой из аэрозольного пистолета
10:21
В центре Петербурга подросток "зацепер" упал с автобуса в Морском переулке
10:09
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на открытие нового экспозиционного пространства «Георгиевский зал "За службу и храбрость"»
09:58
Французское правительство пало в результате вотума недоверия, что усугубляет политический кризис
09:53
Многовековая японская традиция сакэ включена в список культурного наследия ЮНЕСКО
09:47
В России откроют винный город «Белый мыс»
09:41
Трамп начал угрожать БРИКС
09:34
На Октябрьской набережной мигрант ударил ножом соотечественника
09:26
В Красногвардейском районе на стройплощадке мигрант ударил ножом соотечественника
09:23
Маткапитал при ипотеке – насколько его хватит?
02:42
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь смог добиться трудной ничьей белыми в 8-й партии матча на первенство мира с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем
02:15
Важнейший успех волейбольной «Ленинградки» в Суперлиге – победа над калининградским «Локомотивом» в трёх сетах: Гарелик набрала 18 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода

В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция проводят проверку обстоятельств смертельного  ДТП со сбитым  пешеходом на трассе  «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» в Гатчинском районе

Сегодня утром, 6 декабря около 7 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 59-ом километре трассы «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода Октавия», двигаясь от посёлка Сиверский в сторону деревни Куровицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.

В результате дорожного происшествия пешеход, неустановленный мужчина на вид 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-10-2024, 11:29
В Ленобласти на автодороге «Мины-Новинка» иномарка насмерть сбила пешехода
29-09-2024, 12:34
На КАД туристический автобус насмерть сбил пешехода
7-02-2024, 16:00
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода
2-09-2024, 10:12
В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
25-08-2024, 20:03
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил пешехода
2-11-2024, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
Сегодня, 12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
Сегодня, 11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
Сегодня, 11:25
В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину
Наверх