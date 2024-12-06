В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода

Сегодня утром, 6 декабря около 7 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 59-ом километре трассы «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода Октавия», двигаясь от посёлка Сиверский в сторону деревни Куровицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.

В результате дорожного происшествия пешеход, неустановленный мужчина на вид 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.