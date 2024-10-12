В Ленобласти на автодороге «Мины-Новинка» иномарка насмерть сбила пешехода

Накануне вечером, 11 октября 2024 года около 22 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 1-ом километре трассы "Мины-Новинка".

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 28-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», при завершении обгона в разрешенном на то месте, вне пешеходного перехода, совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 50 лет, который находился на проезжей части в одежде темных тонов, без световозвращающих элементов.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Предварительно установлено, что погибший - лицо без определенного места жительства.

Со слов водителя, перед столкновением пешеход находился на середине проезжей части и не был заметен издалека.

Полицейские проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства трагедии.