На КАД туристический автобус насмерть сбил пешехода

Накануне вечером, 28 сентября 2024 года около 20 часов 25 минут на 65-ом километре трассы А118 внешнего кольца КАД на территории Пушкинского района Петербурга 40 летний водитель, управляя туристическим автобусом без пассажиров, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части пешехода.

В результате дорожного происшествия неустановленный пешеход, мужчина, на вид 40-45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.