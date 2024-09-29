Накануне вечером, 28 сентября 2024 года около 20 часов 25 минут на 65-ом километре трассы А118 внешнего кольца КАД на территории Пушкинского района Петербурга 40 летний водитель, управляя туристическим автобусом без пассажиров, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части пешехода.
В результате дорожного происшествия неустановленный пешеход, мужчина, на вид 40-45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
На КАД туристический автобус насмерть сбил пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, сбившим пешехода на КАД
Накануне вечером, 28 сентября 2024 года около 20 часов 25 минут на 65-ом километре трассы А118 внешнего кольца КАД на территории Пушкинского района Петербурга 40 летний водитель, управляя туристическим автобусом без пассажиров, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части пешехода.
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