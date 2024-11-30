Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП

По предварительным данным, сегодня утром, 30 ноября около 09 часов 15 минут вне населенного пункта на трассе «Ушково –Гравийное», в Приозерском районе Ленинградской области 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид» на левом закруглении дороги (опасный поворот, знаки присутствуют) не справился с управлением и, допустив занос, столкнулся с встречным автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 33-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель «Шкоды» скончался на месте.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.