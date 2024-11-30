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Питерец.ру » Происшествия » Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП

Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств  лобового ДТП со смертельным исходом под Приозерском

По предварительным данным, сегодня утром, 30 ноября около 09 часов 15 минут вне населенного пункта на трассе «Ушково –Гравийное», в Приозерском районе Ленинградской области 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид» на левом закруглении дороги (опасный поворот, знаки присутствуют) не справился с управлением и, допустив занос, столкнулся с встречным автомобилем «Хендай Солярис» под управлением  33-летнего водителя.                              

В результате дорожного происшествия водитель «Шкоды» скончался на месте.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП
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