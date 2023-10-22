В Ленобласти в ДТП погиб 6-летний пассажир "Шкоды"

Сегодня вечером около 18 часов 10 минут на 112 км дороги «Южное полукольцо», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, 25-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Рапид» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Мицубиси Аутлендер» под управлением другой, 55-летней, женщины.

В результате дорожного происществия 6-летний ребенок - пассажир "Шкоды" скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка.