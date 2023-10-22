ента новостей

23:21
В Ленобласти в ДТП погиб 6-летний пассажир "Шкоды"
23:04
Третьей подряд поражение петербургского хоккейного клуба «Динамо», на этот раз – от «Тамбова» в овертайме (1:2)
22:39
В Санкт-Петербурге начался шахматный «Мемориал Чигорина»: после двух туров в числе лидиров – и москвич Вадим Звягинцев
22:08
«Ленинградец» проиграл «Нефтехимику» в 15-м туре ФНЛ, а лидирующая «Алания» сенсационно проиграла главному аутсайдеру первой лиги «Волгарю»
17:58
Ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов – победители омского этапа Гран-при России по фигурному катанию
17:54
В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель «Мазда-3»
17:36
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко победил клуб НОВА из Новокуйбышевска: отличился Полетаев
15:20
Пенсионерка из поселка Аннино перевела мошенникам почти миллион рублей
15:16
В Парголово поймали подозреваемого в грабеже
15:11
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на таксиста
15:05
В Петербурге полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона завершилась памятная акция «Дни белых журавлей»
15:02
В Красногвардейском районе пенсионер инвестировал в мошенников 4,6 млн рублей
14:58
В Петербурге подросток устроил стрельбу и ранил сверстника из-за электронной сигареты
02:53
Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура
02:13
Волейбольное «Динамо-ЛО» переиграло оренбургский «Нефтяник» в трёх партиях: лучшим стал Марко Ивович
23:28
Сухое поражение СКА в Нижнекамске от «Нефтехимика», дубль сделал Жукенов
20:18
В сквере Памяти у Пискаревского мемориала прошла торжественно-памятная акция
14:56
В новом сквере Раисы Штрейс прошел «Большой семейный субботник»
14:50
В Петербурге открылась выставка «Исчезнет или превратится»
14:38
На Московском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста
14:34
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Мерседеса»
14:30
В Ленобласти «Рено Дастер» насмерть сбил пешехода
14:26
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 56-летнего пешехода
14:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в избиении прохожего
14:10
В Парголово в лобовом ДТП с КАМАЗом погиб водитель «Сузуки Грант Витара»
14:04
В Петербурге автодебошир на "Мерседесе" проткнул колесо автомобиля женщины
13:55
В центре Петербурга злодей, угрожая канцелярским ножом ограбил молодого мужчину
01:24
«СКА-Нева» проиграла в Норильске очередной матч чемпионата ВХЛ, Михаил Варнаков сделал передачу
14:13
Новый автобусный маршрут из Новосаратовки до станции метро «Пролетарская»
14:08
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони расстается с партнером после его сексистских комментариев по телевидению
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 6-летний пассажир "Шкоды"

В Ленобласти в ДТП погиб 6-летний пассажир "Шкоды"

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе Ленобласти

Сегодня вечером около 18 часов 10 минут на 112 км дороги «Южное полукольцо», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, 25-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Рапид» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Мицубиси Аутлендер» под управлением другой, 55-летней, женщины.
В результате дорожного происществия 6-летний ребенок - пассажир "Шкоды" скончался на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-05-2023, 12:15
На 141 километре КАД "Шкода" влетела в поливальную машину. Водитель иномарки погиб
17-06-2023, 16:33
В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором
21-08-2023, 09:16
В Невском районе "Мицубиси Аутлендер" влетел в опору ЛЭП
4-08-2023, 21:49
В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
30-03-2023, 11:36
На КАД иномарка столнулась со снегоуборочной машиной. Водитель легковушки погиб
1-06-2023, 13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб

Происшествия на дорогах

0
34
Вчера, 23:21
В Ленобласти в ДТП погиб 6-летний пассажир "Шкоды"
0
73
Вчера, 17:54
В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель «Мазда-3»
0
123
21-10-2023, 14:38
На Московском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
123
21-10-2023, 14:34
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Мерседеса»
Наверх