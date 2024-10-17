Накануне вечером, 16 октября 2024 года около 18 часов 40 минут на 1-ом километре дороги «Подъезд к деревне Ретселя от автодороги «Красное Село – Гатчина», вне населенного пункта, 69-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Фабия», на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет.
В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
В Ломоносовском районе водитель «Шкоды Фабия» погиб вылетев в кювет
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе
Накануне вечером, 16 октября 2024 года около 18 часов 40 минут на 1-ом километре дороги «Подъезд к деревне Ретселя от автодороги «Красное Село – Гатчина», вне населенного пункта, 69-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Фабия», на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет.
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