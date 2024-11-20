ента новостей

10:22
В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2024»
09:38
В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников
09:22
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта
08:40
Женщин-предпринимателей стало больше
08:17
СПб в лидерах по первоначальному взносу по ипотеке
23:05
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях обыграл нижегородский АСК, но лёгкой эту победу не назовёшь
22:16
В Петербурге продолжается работа над двухметровой матрешкой для Всероссийского Деда Мороза
22:15
«Динамо-ЛО» одержало важную победу над «Кузбассом» со счётом 3–1, у Мергарехо и Воронкова – по 19 очков
20:27
СКА крупно победил «Амур» со счётом 6:3, на счету Евгения Кузнецова – две заброшенные шайбы и результативная передача Владимиру Алистрову
19:25
Пенсионерка «воскресла из мертвых»
18:50
Авторынок СПб вырос
14:40
Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея
13:15
Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии
13:04
В Петербурге парламентарии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
12:58
В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам
10:10
В Приморском районе с поличным поймали «домушника» со стажем 
10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
09:56
В Буграх пироманы сожгли три автомобиля
09:51
На Заневском проспекте агрессивный сабаковод отреагировал на замечание «перцовкой» и стрельбой из «травмата»
09:32
Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник
09:15
Компании готовятся к корпоративам
08:31
Как обстоят дела с автокредитами?
23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
22:21
Холодный душ для лидера ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» проиграло «Югре» со счётом 0:4
20:41
Петербургский фигурист Евгений Семененко стал победителем московского этапа Гран-При России, а в танцах на льду всех опередили Александра Степанова и Иван Букин
18:25
Шокирующая новость о нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева в Астрахани после ничьей с «Волгарём»
17:07
В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству
16:45
В Мариинском дворце cостоялось заседание комиссии по образованию, культуре и науке
15:39
Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»
15:34
Премьера спектакля "Первая любовь"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта

В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта

0
6
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района задержали «дропа», обманувшего пожилую петербурженку с Дачного проспекта

В минувший понедельник, 18 ноября к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 68-летней женщины, проживающей в доме 3 по Дачному проспекту о том, что 15 ноября ей позвонил, якобы, "сотрудник телефонной компании" и, под предлогом продления договора пользования абонентским номером, убедил ее сообщить номер своего СНИЛС. 
Затем, через несколько дней, пожилой женщине позвонили и сообщили о, якобы, использовании мошенниками в своих целях данных её  СНИЛС.  Под предлогом обеспечения сохранности принадлежащих пенсионерке денежных средств, телефонный собеседник убедили ее снять со счетов сбережения и передать их курьеру. 
В итоге, пенсионерка передала неизвестному 1 044 000 рублей. 
Вечером 18 ноября, около 18 часов 40 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 98 по Бульвару Новаторов по подозрению в совершении указанного преступления задержали курьера, 28-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья. 
Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-10-2024, 11:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Витебского проспекта
18-11-2024, 11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
25-10-2024, 10:41
В Колпино поймали мигранта, обманувшего двух пенсионерок в Петродворцовом и Калининском районах
13-11-2024, 09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Невского района
3-10-2024, 11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
17-10-2024, 12:47
В Петербурге поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Туристской улицы

Происшествия на дорогах

0
5
Вчера, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
0
16
18-11-2024, 23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
0
7
18-11-2024, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
9
18-11-2024, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
Наверх