В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта

В минувший понедельник, 18 ноября к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 68-летней женщины, проживающей в доме 3 по Дачному проспекту о том, что 15 ноября ей позвонил, якобы, "сотрудник телефонной компании" и, под предлогом продления договора пользования абонентским номером, убедил ее сообщить номер своего СНИЛС.

Затем, через несколько дней, пожилой женщине позвонили и сообщили о, якобы, использовании мошенниками в своих целях данных её СНИЛС. Под предлогом обеспечения сохранности принадлежащих пенсионерке денежных средств, телефонный собеседник убедили ее снять со счетов сбережения и передать их курьеру.

В итоге, пенсионерка передала неизвестному 1 044 000 рублей.

Вечером 18 ноября, около 18 часов 40 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 98 по Бульвару Новаторов по подозрению в совершении указанного преступления задержали курьера, 28-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).