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Питерец.ру » Происшествия » В Буграх пироманы сожгли три автомобиля

В Буграх пироманы сожгли три автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают поджигателя  автомобилей в поселке Бугры

В ночь на 18 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о возгорании автомобилей на парковке возле дома 4 по улице Чайной в поселке Бугры. 
Прибывшими на место происшествия экстренными службами было установлено, что пожар начался после возгорания подкапотного пространства автомобиля  «Рэндж Ровер Спорт», принадлежащего 30-летней женщине, после чего огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили  «БМВ 645» и «Киа Рио».  
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, пожар, поджог, автомобиль
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