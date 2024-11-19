В ночь на 18 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о возгорании автомобилей на парковке возле дома 4 по улице Чайной в поселке Бугры.
Прибывшими на место происшествия экстренными службами было установлено, что пожар начался после возгорания подкапотного пространства автомобиля «Рэндж Ровер Спорт», принадлежащего 30-летней женщине, после чего огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили «БМВ 645» и «Киа Рио».
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
В Буграх пироманы сожгли три автомобиля
0
1
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают поджигателя автомобилей в поселке Бугры
В ночь на 18 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о возгорании автомобилей на парковке возле дома 4 по улице Чайной в поселке Бугры.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"