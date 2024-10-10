В Гатчине задержали 40-летнюю подозреваемую в попытке поджога автомобиля

Поздним вечером 8 октября 2024 года, около 22 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленобласти поступила информация о том, что возле дома 2 по улице Красных Военлетов задержали женщину, которая пыталась поджечь автомобиль на стоянке.

Прибывшия на место происшествия сотрудники полиции установили, что произошло возгорание пластикового козырька на правой передней двери автомобиля «Сузуки» 2003 года выпуска, принадлежащего 51-летнему мужчине.

40-летнюю подозреваемую в поджоге, проживающую в доме 21 по улице Слепцова, задержали на месте происшествия.

По предварительной информации, мотивом ее поступка стал давний конфликт с владельцем иномарки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.