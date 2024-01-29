На севере Петербурга на парковке сгорело пять автомобилей

Накануне вечером, 28 января около 21 часа 25 мину к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле автосервиса во дворе дома 14 по Рашетовой улице горят несколько автомобилей.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около 21 часа 20 минут загорелся автомобиль «Шкода Кодиак» после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом «БМВ Х5», «Ленд Ровер», "Мерседес" Е-класса, и «Тойота Лэнд Крузер».

В результате пожара «Шкода Кодиак» выгорела полностью, остальные автомобили получили повреждения.

49-летний владелец «Шкоды Кодиак» обратился в полицию с заявлением о поджоге.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание поджигателя.