В Петербурге поймали пироманов спаливших «Приору» на Светлановском проспекте

8 мая 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 48 по Светлановскому проспекту произошло возгорание автомобиля «Лада Приора», принадлежащего 34-летнему петербуржцу. Ущерб составил 450 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

13 мая возле дома 32 корпус 2 по проспекту Просвещения сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих знакомых: 35-летнего ранее судимого мужчину и 19-летнего молодого человека.

Установлено, что перед поджогом злоумышленники украли из автомобиля сумку с инструментами.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.