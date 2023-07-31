В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В ночь на 28 июля 2023 года возле дома 13 корпус 2 по Пулковскому шоссе неизвестный совершил поджог автомобиля «Мицубиси ASX», принадлежащего 47-летнему петербуржцу, и с места происшествия скрылся.

29 июля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

30 июля около 09 часов 00 минут сотрудниками полиции возле дома 85 по Невскому проспекту задержан 21-летний подозреваемый в поджоге.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.