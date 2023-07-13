В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси

Накануне ночью около 02 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 45-летнего председателя СНТ «Юбилейное» массива Лехтуси о том, что возле частного дома по 30-й Линии в СНТ горят два автомобиля.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 02 часов 30 минут на 30-й Линии СНТ "Юбилейное" неизвестный совершил поджог припаркованного автомобиля «Пежо-Боксер», от которого загорелся припаркованный рядом автомобиль «Тойота-Авенсис», принадлежащий заявителю.

В результате возгорания автомобили выгорели полностью, пострадавших нет.

Ранее заявителю угроз не поступало.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение имущества).

Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию злоумышленника.