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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси

В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Всеволожского района разыскивает поджигателя автомобилей в Лехтуси

Накануне ночью около 02 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 45-летнего председателя СНТ «Юбилейное» массива Лехтуси о том, что возле частного дома по 30-й Линии в СНТ горят два автомобиля.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 02 часов 30 минут на 30-й Линии СНТ "Юбилейное" неизвестный совершил поджог припаркованного автомобиля «Пежо-Боксер», от которого загорелся припаркованный рядом автомобиль «Тойота-Авенсис», принадлежащий заявителю.
В результате возгорания автомобили выгорели полностью, пострадавших нет.
Ранее заявителю угроз не поступало.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение имущества).
Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар поджог автомобиль
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