В Ленобласти иномарка сбила 74-летнюю женщину

Вечером 31 декабря около 16 часов 57 минут на 31 км автодороги «Парголово-Огоньки», во Всеволожском районе Ленинградской области, неустановленный автомобиль совершил наезд на 74-летнюю женщину, переходящую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего скрылся с места ДТП.

После этого, 30-летняя автоледи, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», совершила повторный наезд на сбитую женщину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.