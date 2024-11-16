На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей

Вчера, 15 ноября на 170-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области, неустановленный автомобиль, двигаясь в направлении посёлка Торфяновка, совершил наезд на неустановленного мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

После этого мужчину переехал автомобиль «Рено» под управлением 82-летней женщины и «Газель» под управлением 33-летнего мужчины, двигавшиеся в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался от полученных травм.

Личность погибшего устанавливается.