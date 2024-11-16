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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей

На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП на 170 км трассы «Скандинавия»

Вчера, 15 ноября на 170-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области, неустановленный автомобиль, двигаясь в направлении посёлка Торфяновка, совершил наезд на неустановленного мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
После этого мужчину переехал автомобиль «Рено» под управлением 82-летней женщины и «Газель» под управлением 33-летнего мужчины, двигавшиеся в попутном направлении.
В результате дорожного происшествия пешеход скончался от полученных травм.
Личность погибшего устанавливается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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