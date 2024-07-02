В Ленобалсти «Мицубиси Лансер» вылетела в кювет и протаранила дерево. Пострадало пять человек

Накануне днем, 1 июля 2024 года около 13 часов 40 минут на 1-ом километре трассы «Бор-Наволок-Югостицы», в Лужском районе Ленинградской области 32-летняя женщина за рулем «Мицубиси Лансер» по неустановленной причине совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожного происшестия женщина-водитель, а также находившийся в салоне 2-летний ребенок, а также еще трое ее пассажиров (20, 21 и 40 лет) госпитализированы с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.