В Ленобласти в лобовом ДТП у Симагино пострадали два человека

Сегодня днем, 30 июля 2024 года около 14 часов 50 минут на 9-ом километре трассы «Репино – Симагино», в Выборгском районе Ленинградской области 46-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомашиной «Фольксваген гольф» на правом закруглении дороги, двигаясь в сторону поселка Симагино, Выборгского района Ленобласти совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Exeed» под управлением 39-летней женщины, после чего выехал на встречную обочину с последующим съездом в левый кювет и наездом на деревянную опору ЛЭП (линия электропередачи).

В результате дорожного происшествия оба водителя пострадали, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, женщину в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП.